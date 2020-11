Joe Biden skręcił kostkę w trakcie zabawy z psem

Jak czytamy w zagranicznej prasie, podczas sobotniej zabawy z psem, Joe Biden poślizgnął się i uszkodził sobie stopę. Do lekarza trafił następnego dnia. The Guardian informuje, że nie doszło do żadnego poważnego złamania, jednak nastąpiły lekkie uszkodzenia w obrębie stopy. Joe Biden będzie prawdopodobnie musiał nosić przez kilka tygodni specjalne obuwie ortopedyczne.

Media przypominają, że prezydent elekt i jego żona Jill Biden są właścicielami dwóch owczarków niemieckich. Jeden z pupilów został ponad dziesięć lat temu kupiony przez Bidenów od hodowcy. Drugiego psa, małżeństwo przygarnęło ze schroniska dla zwierząt. Podczas kampanii wyborczej Biden wspominał, że kiedy wygra wybory w USA, psy staną się mieszkańcami Białego Domu.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych

Przypomnijmy, że na początku listopada w USA odbyły się wybory prezydenckie. Nowym prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych został Joe Biden, który zastąpi na tym stanowisku republikanina Donalda Trumpa. Zgodnie z informacjami Associated Press, Biden zapewnił sobie 306 głosów elektorskich, a Donald Trump 232.

