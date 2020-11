Krwawy atak Boko Haram na rolników. Zginęło co najmniej 110 osób

Tragedia rozegrała się w sobotę 28 listopada niedaleko miasta Maiduguri w północo-wschodniej Nigerii. Napastnicy zaatakowali bezbronnych rolników, którzy pracowali przy plantacji ryżu. Jak powiedział, cytowany przez The Guardian, koordynator ds. humanitarnych ONZ w Nigerii Edward Kallon, w wyniku ataku zginęło co najmniej 110 osób.

Jak informuje The Guardian, także powołując się na ONZ, wśród zabitych są mężczyźni i kobiety. Pojawiły się także doniesienia, że część kobiet pracujących tego dnia na polach, została uprowadzona. „To najbardziej brutalny atak na cywilów, jakiego dokonano w tym roku” – pisze na swojej stronie ONZ.

Podejrzenia padły na Boko Haram

Choć w komunikacie ONZ nie ma bezpośredniego wskazania, że to Boko Haram dokonała zbrodni, wiele wskazuje jednak na to, że jest to działanie tej organizacji. W ostatnim czasie dochodzi bowiem do licznych ataków przemocy ze strony dwóch walczących na tych terenach organizacji – Boko Haram i ISWAP (Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej).

Zagraniczne media, śledzące losy walk na terenie Nigerii, odnotowują, że obszar, na którym doszło do masakry jest opanowany przez bojówki Boko Haram. Organizacja Boko Haram działa od niemal dwudziestu lat, organizując akcje zbrojne, których celem jest przekształcenie Nigerii w muzułmańskie państwo wyznaniowe.

