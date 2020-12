Wydawała 150 zł dziennie na pizzę i burgery. Teraz schudła 40 kg

Na zmianę nawyków nigdy nie jest za późno, co doskonale potwierdza przykład Poppy Stainsby. Kobieta przez kilka lat prowadziła mało zdrowy tryb życia, przeznaczając wysokie kwoty na tzw. śmieciowe jedzenie. Problemy zdrowotne skłoniły ją jednak do zmiany przyzwyczajeń, co przyniosło zaskakujący efekt.

Poppy Stainsby pochodzi z angielskiego King's Lynn i ma 24 lata – podaje portal Daily Star. Jeszcze rok temu kobieta wydawała 30 funtów (około 150 zł) dziennie na jedzenie typu fast food. Normą były dla niej śniadania w McDonald's, obiady w KFC oraz kolacje w pizzerii Domino. Takie nawyki żywieniowe w połączeniu z brakiem ruchu sprawiły, że młoda Brytyjka ważyła aż 115 kg. Schudła 40 kg. Jak udało jej się tego dokonać? Na początku roku Stainsby zaczęła odczuwać bóle pleców, które były związane z nadwagą. Wtedy postanowiła odrzucić zgubne nawyki. – Zmieniłam swój styl życia. Sama gotuję smaczne posiłki, takie jak łosoś i ryż oraz ćwiczę. Kiedyś bolały mnie stopy i brakowało mi tchu już przy samym robieniu zakupów. Teraz chodzę na długie spacery i jeżdżę rowerem – przyznała. Kobieta pracuje jako urzędniczka, a od początku pandemii wypełnia swoje obowiązki z domu. Lockdown wyszedł jej na dobre, ponieważ dzięki temu miała czas na dwa treningi dziennie oraz wieczorny spacer. To w połączeniu ze zdrowym odżywianiem przyniosło efekt w postaci schudnięcia około 40 kg. – Czuję się najlepszą wersją siebie – przyznała Stainsby. Czytaj też:

