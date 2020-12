Husky pomógł ślepemu bratu. Wzruszające nagranie podbija sieć

Trwajacy kilkadziesiąt sekund filmik został udostępniony w Douyin, czyli chińskim odpowiedniku TokToka. Widać na nim, jak szaro-czarny husky stoi na niskim podeście i boi się zeskoczyć na trawę. Pies jest niewidomy, a problem z wyczuciem podłoża sprawia, że w pewnym momencie panikuje, skomląc przy tym i piszcząc.

Po chwili z odsieczą przyszedł inny husky, który delikatnie gryząc towarzysza w kark próbował skłonić go do zeskoczenia. Czworonóg kilkukrotnie sam lądował na trawie, a następnie ponownie wskakiwał na schodek i popychał niewidome zwierzę. To w końcu przyniosło efekt, a psy wspólnie pokonały przeszkodę.

Portal Daily Meil donosi, że psy są braćmi i mieszkają razem ze swoim właścicielem w mieście Xiangyang leżącym na terenie prowincji Hubei. Starszy z nich to Da Bao, a jego imię oznacza „wielki skarb”. Zwierzę urodziło się bez gałek ocznych, przez co to jego brat Ju Bao pełni rolę przewodnika.

Czytaj też:

Ten pies przypomina żyrafę. Należy do bardzo rzadkiej rasy