„To był niesamowicie trudny rok”. Książę Harry mówił o środowisku i ojcostwie

Książę Harry wziął udział w dyskusji poprzedzającej uruchomienie WaterBear, usługi streamingowej poświęconej m.in. filmom dokumentalnym o problemach środowiskowych. Stwierdził, że fakt, że stał się ojcem sprawił, że zwraca jeszcze większą uwagę na naturę i problemy współczesnego świata. – W momencie, gdy zostajesz ojcem, wszystko naprawdę się zmienia. Zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że wprowadzasz nową osobę w istniejący świat – powiedział. – Nie możemy ukraść im przyszłości. Zawsze wierzyłem, że możemy zostawić świat w lepszym stanie niż ten, w którym go zastaliśmy – kontynuował.

Książę Harry: To był niesamowicie trudny rok

Syn księcia Karola podzielił się także swoimi przemyśleniami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na społeczeństwo. – To był niesamowicie trudny rok dla wszystkich – stwierdził. – Ktoś powiedział mi na początku pandemii, że sytuacja na świecie wygląda jakby matka natura wysłała ludzi do ich domów za złe zachowanie, żebyśmy pomyśleli o tym, co zrobiliśmy – stwierdził.

Meghan Markle poroniła

Książę Harry i jego żona Meghan mieszkają obecnie w Kalifornii. Para ma synka Archie’go. Ponownie oczy świata zwróciły się w kierunku małżeństwa po artykule, który został opublikowany na łamach gazety „The New York Times”. Meghan Markle wyznała, że w lipcu 2020 roku poroniła.

