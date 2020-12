Zakopane samochody, zaspy wyższe od człowieka. Tutaj śnieg padał przez pięć dni

Zima w Polsce od lat nas nie rozpieszcza, a ujemnym temperaturom rzadko towarzyszą intensywne opady śniegu. Ten jeśli pojawia się w dużych ilościach, to tylko w południowej części kraju, co z pewnością nie zadowala mieszkańców centralnych i północnych regionów. Podróże chociażby na narty do Włoch czy Francji ze względu na pandemię również są utrudnione co sprawia, że osobom spragnionym widoku białego puchu nie pozostaje nic innego, jak oglądać zdjęcia zamieszczone w sieci.

Norylsk zimą. Malownicze zdjęcia trafiły do sieci

Tutaj z pomocą wychodzą mieszkańcy Norylska, czyli jednego z najbardziej wysuniętych na północ miast na świecie i najbardziej wysuniętego w Rosji. Z danych na 2016 rok wynika, że zamieszkiwało tam nieco ponad 170 tys. mieszkańców, a na terenie miasta znajduje się największy na świecie zakład wytopu metali ciężkich.

Leżący w azjatyckiej części kraju Norylsk słynie jednak przede wszystkim z obfitych opadów śniegu, a w lutym temperatura sięga tutaj nawet -33 stopni Celsjusza. Te warunki meteorologiczne sprawiają, że w mediach społecznościowych pojawia się wiele zdjęć zasypanych samochodów, nieprzejezdnych dróg czy kilkumetrowych zasp, przy których mieszkańcy chętnie pozują.

