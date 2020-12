8 najgorętszych w tym roku filmów na YouTube. Jest śmiech i łzy, są ciekawostki i Minecraft

8:46 - Dave Chappelle



Półgodzinne nagranie, w którym satyryk porusza temat rasowej niesprawiedliwości i brutalności policji.



29 milionów odsłon



Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder - Mark Rober



Co zrobić, gdy do twojego karmnika dobierają się wiewiórki? Zbudować im tor przeszkód nie do pokonania. A potem oglądać, jak go pokonują.



50 milionów odsłon



First Debate Cold Open - Saturday Night Live



13-minutowy skecz parodiujący pierwszą tegoroczną debatę prezydencką stacji FOX News.



30 milionów odsłon



We Broke Up. - jeffreestar

Guru make-upu Jeffree Star potwierdził na YouTube zakończenie swojego 5-letniego związku z Nathanem Schwandtem.



33 miliony odsłon



I Bought The World's Largest Firework ($600,000) - MrBeast



Tytuł mówi wszystko. Największy fajerwerk świata.

56 milionów odsłon



I'm Coming Out. - NikkieTutorials



17-minut, w trakcie których holenderska artystka make-upu ogłosiła światu swoją transpłciowość.36 milionów odsłon



Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE - Dream



YouTuber Dream stara się ukończyć wyzwanie w grze Minecraft. Jego znajomi starają się mu przeszkodzić.

50 milionów odsłon



Ricky Gervais at the Golden Globes 2020 - NBC



Ricky Gervais po raz ostatni prowadził galę Złotych Globów i mógł sobie pozwolić na więcej niż zwykle. Skorzystał z okazji.

16.5 miliona odsłon



Quarantine Stereotypes - Dude Perfect



Znany format zastosowany do tematu kwarantanny.

41 milionów odsłon



Some Good News with John Krasinski Ep. 1 - SomeGoodNews



W natłoku negatywnych informacji aktor John Krasinski postanowił skupić się na pozytywach.18,3 miliona odsłon



Co rozpalało internautów w roku koronawirusa? Okazuje się, że to samo, co zawsze: tematy zabawne, tragiczne, osobiste i ciekawe. Najszybciej w sieci rozchodziły się informacje o czyimś przerwanym związku, o ujawnieniu swojej skrywanej rożsamości płciowej. Popularnością cieszyli się satyrycy, którzy potrafili wyjść poza komedię i powiedzieć między żartami kilka słów zupełnie szczerze. Jak zwykle widzów przyciągały też ciekawostki i słodkie zwierzątka. Warto podkreślić, że powyższe nagrania to najpopularniejsze filmy wśród widzów w Stanach Zjednoczonych.

