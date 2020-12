„Sługa narodu, polityk postępu”. Zmarł były prezydent Francji Valery Giscard d'Estaing

Valery Giscard d'Estaing, prezydent Francji w latach 1974-1981, zmarł 2 grudnia w Authon w wieku 94 lat. Pochodzący ze szlacheckiej rodziny polityk był zakażony koronawirusem. Jak poinformowano, zmarł w wyniku komplikacji zdrowotnych wywołanych COVID-19.

Giscarda pożegnał prezydent Emmanuel Macron, który napisał o zmarłym: „Sługa narodu, polityk postępu i wolności, którego śmierć pogrążyła w żałobie naród francuski”.

Nie żyje Valery Giscard d'Estaing

Valery Giscard d'Estaing urodził się w 1926 roku w Koblencji i mając 18 lat, złapał za broń, zaciągając się do armii francuskiej w 1944 roku. W trakcie II wojny światowej walczył m.in. w III Rzeszy. Później, w latach 50. XX w., rozpoczął karierę polityczną, wielokrotnie był wybierany do Zgromadzenia Narodowego (izba niższa francuskiego parlamentu).

Następnie w latach 60. został ministrem finansów Francji, później na krótko przeniósł się do samorządu, był merem i radnym jednego z departamentów. Do wielkiej polityki wrócił w 1969, ponownie zostając ministrem finansów, a funkcję tę pełnił do 1974 roku.

Valery Giscard wygrał w 1974 roku wybory prezydenckie i sprawował ten urząd do 1981 roku. Po przegranych wyborach wrócił do pełnienia mandatu parlamentarzysty.