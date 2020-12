POLITICO: Szefowa KE zaproponuje Fundusz Odbudowy bez Polski i Węgier

Nadal trwają negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w sprawie kształtu budżetu oraz mechanizmu wiążącego wypłatę funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się Polska i Węgry, które blokują cały nowy pakiet budżetowy, na który składa się nie tylko budżet na lata 2021-2027 (blisko 11 bilionów euro), ale również wynoszący 750 mld euro Fundusz Odbudowy, który ma złagodzić skutki pandemii koronawirusa.

Jak informuje portal POLITICO, w trakcie rozmowy z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim szefowa Komisji Europejskiej miała zapowiedzieć, że jeśli nie uda się zawrzeć porozumienia, wówczas zaproponuje utworzenie Funduszu Odbudowy, który miałby obejmować 25 państw członkowskich - bez Polski i Węgier. Pomysł miałby zostać zrealizowany, jeśli na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 10-11 grudnia nie dojdzie do porozumienia w sprawie unijnego budżetu.

RMF FM wylicza: Polska straci 64 mld euro

RMF FM szerzej opisało skutki, jakie niesie za sobą weto Polski i Węgier. Według wyliczeń informatorów rozgłośni Polska w ciągu 3 lat może stracić 64 miliardy euro tylko na Funduszu Odbudowy (nowy instrument, zaplanowany do walki z koronakryzysem, jeszcze nie został zaimplementowany). Z czego 30 mld to dotacje, a 34 mld – pożyczki. Do tego należy doliczyć około 4 mld euro, które straci Polska na cięciach (brak uchwalenia budżetu oznacza, że nie zostaną przyjęte nowe źródła finansowania projektów, stąd cięcia).

