Dalmatyńczyk grający na pianinie? Nagranie właścicielki czworonoga podbija sieć

43-letnia Esther Mason z Jersey w Stanach Zjednoczonych jest właścicielką czworonoga o imieniu Dexter. Jak się okazuje, dalmatyńczyk ma nietypowy talent. Piesek lubi bowiem grać na pianinie. Z niewiadomych powodów, gdy kobieta zbliżała się do pokoju, w którym stał instrument, pupil przerywał grę i uciekał. Ostatnio Amerykance udało się jednak przyłapać zwierzaka na gorącym uczynku. Na nagraniu, które zamieściła w sieci widać Dextera, który stoi na dwóch łapach, a dwiema przednimi uderza rytmicznie w klawisze pianina.

Nagranie, które Esther Mason zamieściła w sieci, podbiło serca miłośników psów. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy na temat wyjątkowego talentu dalmatyńczyka. - Jest nam niesamowicie miło, gdy to czytamy. Nie spodziewałam się aż tak wielu serdeczności. Pies tak często próbuje grać, że sąsiedzi pytali, czy to córka tak bardzo zakochała się w pianinie. Początkowo ja również myślałam, że to ona. Do głowy mi nie przyszło, że to mój ukochany Dexter – śmieje się 43-latka.

