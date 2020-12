„Dziecko Roku”, nowy plebiscyt „Time”. Pierwszą zwyciężczynią 15-letnia Gitanjali Rao

Amerykański tygodnik „Time” po raz pierwszy – co sam podkreśla – przyznał tytuł „Dziecka Roku”. Przy organizacji plebiscytu pomagał kanał dla dzieci i młodzieży Nickelodeon.

Dotychczas magazyn był znany z przyznawania podobnego tytułu „Człowieka Roku”, który w przeszłości otrzymali m.in. Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Natomiast w 2019 roku bank rozbiła Greta Thunberg. 16-letnia szwedzka aktywistka została w ubiegłym roku najmłodszą osobą, którą wskazano jako „Człowieka Roku”.

W roku 2020 wytypowało finałową piątkę plebiscytu spośród ponad 5 tys. dzieci ze Stanów Zjednoczonych w wieku 8-16 lat. Jak czytamy na stronach tygodnika, wszyscy już osiągnęli zwycięstwo: pozytywnie wpłynęli na otaczającą ich rzeczywistość.

twitter

Gitanjali Rao pierwszym „Dzieckiem Roku” Time

W 2020 roku, w pierwszym plebiscycie „Dziecka Roku”, zwyciężyła 15-letnia Gitanjali Rao, młoda wynalazczyni, która ma szerokie spektrum zainteresowań. Rao opracowała urządzenie służące do sprawdzania, czy w wodzie pitnej znajduje się ołów. 15-latka stworzyła też rozszerzenie do przeglądarek internetowych, które dzięki sztucznej inteligencji wykrywa cyberprzemoc.

W „Time” opublikowano wywiad, który z 15-latką przeprowadziła aktorka i aktywistka Angelina Jolie. Jedno z pierwszych pytań Jolie dotyczyło tego, kiedy Gitanjali Rao zdała sobie sprawę, że to nauka jest jej pasją.

15-latka odpowiedziała, że nie odnotowała takiego momentu, ale zawsze chciała sprawiać, by ludzie się uśmiechali. – Kiedy byłam w drugiej czy trzeciej klasie, zaczęłam się zastanawiać, jak można wykorzystać naukę i technologię do kreowania zmian społecznych – mówiła nastolatka.

Gitanjali Rao wystosowała też apel do całego pokolenia, by nie skupiać się na naprawianiu każdego problemu, ale skupić się na tym, co budzi ich zainteresowanie. – Jeśli ja mogę (rozwiązywać problemy – red.), może to zrobić każdy – powiedziała.