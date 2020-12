Ten pies regularnie niszczy meble. Właściciele stracili juz ponad 40 tys. zł

Jill Kirkham i jej partner Steve mieszkają na co dzień w angielskim Chester. Para kilka lat temu adoptowała Coopera, a bokser już mając 12 miesięcy zaczął podgryzać meble, o czym jego właściciele opowiedzieli w programie „This Morning”.

Najbardziej niegrzeczny pies w Wielkiej Brytanii?

Pierwszą „ofiarą” psa stał się ulubiony fotel Jill. Później było tylko gorzej, a właściciele musieli wymieniać kolejne sprzęty. – Cooper jest zdecydowanie najbardziej niegrzecznym psem w Wielkiej Brytanii. Nie można oderwać od niego wzroku ani na sekundę – przyznała Kirkham.

Kobieta powiedziała, że jej pupil już jako szczeniak był psotny. – Nie spodziewałam się jednak, że będę musiała wydać 9 tys. funtów (około 44 tys. złotych – przyp. red) na nowe meble – dodała wyjaśniając, że Cooperowi zdarzało się nawet pogryźć fotel do gołej ramy. Uszkodził także osiem sof, sześć telefonów komórkowych, dwa stoły, drzwi oraz 10 pilotów telewizyjnych.

Cooper trafił na szkolenie

Kirkham i jej partner są zgodni – mimo trudnego charakteru boksera, nie chcieliby się go pozbyć. – Jest moim najlepszym przyjacielem i najbardziej kochającym psem – powiedziała właścicielka, która szukała pomocy w różnych miejscach.

Cooper uczęszczał m.in. na specjalistyczne zajęcia, gdzie uczono go kontrolowania własnych zachowań, co już przynosi efekty. Najnowsza sofa pary pozostaje nietknięta, chociaż może być to także zasługa skórzanego materiału, z jakiego wykonano mebel. – Nie sądzę, żeby podobał mu się jej smak – przyznała kobieta.

