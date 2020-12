Joe Biden oficjalnie przekroczył próg wyborczy

Przypomnijmy, że na początku listopada Amerykanie wybierali nowego prezydenta. Kilka dni później świat obiegła informacja, że Donald Trump został pokonany przez Joe Bidena. Urzędujący prezydent nie przyjmował jednak tej informacji do wiadomości, gdyż nie były to wciąż oficjalne wyniki wyborów. Do zwycięstwa potrzebnych jest 270 potwierdzonych głosów elektorskich.

Systematycznie liczone są kolejne głosy. Jak wynika z najnowszych informacji, swoje głosy zliczyła już także Kalifornia, co daje Joe Bidenowi łącznie 279 głosów elektorskich i pozwala przypieczętować zwycięstwo. Wyniki z Kalifornii certyfikował sekretarz tego stanu Alex Padilla.

Czekamy na certyfikaty trzech stanów

Do całościowego wyniku wyborów brakuje jeszcze certyfikatów z trzech stanów. Wtedy będzie można powiedzieć, że znane są ostateczne wyniki listopadowych wyborów prezydenckich w USA. Chodzi o Hawaje, Kolorado i New Jersey. Jest to jednak tylko formalność, gdyż z wyliczeń wynika, że i tam swoje zwycięstwo odnotował Joe Biden. Po oficjalnym potwierdzeniu i z tych stanów, liczba głosów elektorskich dla Bidena wzrośnie do 306. Jego rywal uzyskał 232 takie głosy.

