Nie obcina włosów od 15 lat. Mycie i suszenie zajmuje jej trzy godziny

Rin Kambe ma 35 lat i mieszka w Tokio – podaje serwis Media Drum World. Kobieta w dzieciństwie grała w drużynie piłkarskiej, przez co była regularnie krótko strzyżona tak, by włosy nie przeszkadzały jej w treningach. Gdy miała 20 lat i na poważnie zaczęła zajmować się tańcem i modelingiem, postanowiła zapuścić włosy, co miało być sposobem na „wyrażenie siebie”.

Rin Kambe od 15 lat nie obcina włosów. Zdradziła swój sekret

Przez ten czas Kambe nie odwiedzała fryzjera, dzięki czemu może pochwalić się włosami o długości 1,7 metra. 35-latka, która samą siebie nazywa „japońską Roszpunką” mówi, że sekretem jej okazałej fryzury jest dieta bogata w żelazo, aktywność fizyczna oraz siedem godzin snu dziennie.

Jak przyznała, pielęgnacja tak długich włosów nie należy do najłatwiejszych. 35-latka myje je raz na 5-7 dni, a cały zabieg razem z suszeniem zajmuje około trzech godzin. Zmiana ubrań czy inne codzienne czynności wymagają z kolei spięcia włosów, ponieważ w przeciwnym razie podjęcie nawet najbardziej błahego działania staje się niemożliwe.

– Myślę, że długie włosy budują pewność siebie. Chcę aby ludzie lubili siebie i błyszczeli zapuszczając długie i piękne włosy – podsumowała. Dzięki licznym publikacjom prasowym Japonka staje się coraz bardziej rozpoznawalna w krajowych i światowych mediach, a jej konto na Instagramie obserwuje już niemal 29 tys. internautów.

