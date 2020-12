Joe Biden nie powinien przyjmować komunii świętej? Tak twierdzi arcybiskup

Charles J. Chaput jest kapucynem, który do niedawna był arcybiskupem Filadelfii. Emerytowany hierarcha wciąż regularnie wypowiada się w mediach, a w felietonie dla czasopisma „First Things” zabrał stanowisko ws. Joe Bidena. Zdaniem kapłana poparcie przez prezydenta-elekta prawa kobiet do aborcji pokazało, że „nie jest on w pełnej komunii z Kościołem katolickim” .

Joe Biden nie powinien przyjmować komunii? Arcybiskup tłumaczy

Zdaniem abp. Chaputa polityk nie powinien przyjmować komunii świętej, ponieważ osoby publiczne identyfikujące się jako katolicy mogą gorszyć innych wiernych przystępując do sakramentów mimo głoszenia poglądów sprzecznych z nauką Kościoła oraz „stwarzając wrażenie, że prawa moralne Kościoła są opcjonalne” .

Kontynuując ten wątek emerytowany hierarcha stwierdził, że biskupi ogłaszający publicznie gotowość do udzielania komunii Bidenowi oraz nie krytykujący jego stanowiska wobec aborcji i związków osób tej samej płci „wyrządzają poważną krzywdę swoim braciom biskupom i wiernym” .

Ksiądz nie udzielił komunii Joe Bidenowi

Arcybiskup nie jest w swojej opinii odosobniony. W październiku ubiegłego roku głośno stało się o ks. Robercie E Morey'u z kościoła św. Antoniego w diecezji Charleston w Karolinie Południowej. Duchowny powiedział lokalnej gazecie, że Joe Biden uczestniczył w niedzielnej, porannej mszy świętej w jego kościele i potwierdził, że odmówił udzielenia politykowi komunii świętej.

Jako powód takiej decyzji ksiądz podał stanowisko przyszłego prezydenta USA wobec aborcji. Kapłan podkreślał, że „komunia święta oznacza, że jest się w jedności z Bogiem, ze sobą nawzajem i Kościołem a ludzkie działania powinny to odzwierciedlać”. W opinii księdza Morey'a „każda osoba publiczna, która popiera aborcję, automatycznie stawia się poza nauką Kościoła”.

