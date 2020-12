Spektakularna metamorfoza. 30-latka chciała się zemścić na byłym chłopaku, schudła 90 kg

Samantha Rawley z Orange County w Kalifornii od dzieciństwa miała problemy z wagą. - Dzieciństwo było dla mnie koszmarem. Wszyscy się ze mnie śmiali, byłam prześladowana i wyszydzana. Chciałam zniknąć - opowiada. Co więcej, 30-latka przyznaje, że przez półtora roku była w dziwnej relacji. - Mój partner zapewniał, że mnie kocha. Jednocześnie wstydził się mnie przed rodziną i znajomymi. Nie chciał nas sobie przedstawić. Mówił wprost, że przeszkodą jest moja waga. Potem okazało się, że mnie zdradzał - podkreśla kobieta.

Po tym, jak para się rozstała, Samantha Rawley postanowiła zmienić swoje życie. - Uznałam, że to najwyższa pora, aby wziąć się za siebie. Rozstanie dało mi motywację do zmian, poza tym chciałam się zemścić na chłopaku i pokazać, ile stracił. Po konsultacji z lekarzem przeszłam zabieg zmniejszenia żołądka. Postawiłam także na regularne ćwiczenia i zdrową dietę. Wyeliminowałam wszystkie fast-foody, gazowane napoje i słodycze - wyjaśnia. Ponadto, kobieta poddała się także kilku zabiegom kosmetycznym m.in. ujędrniającym skórę ramion oraz brzucha. 30-latce udało się schudnąć aż 90 kg (jej waga spadła ze 165 kg do 72 kg).

Niesamowitymi efektami swojej metamorfozy Samantha Rawley chętnie chwali się na Instagramie. Jej profil śledzi ponad 281 tysięcy użytkowników aplikacji.

Czytaj też:

Te psy zmieniły się nie do poznania. Zobacz zdjęcia przed i po adopcji