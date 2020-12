Eksplozje w polskich sklepach w Holandii. MSZ reaguje

W środę nad ranem doszło do eksplozji w centrum handlowym w Beverwijk, przez co runęła tylna fasada polskiego supermarketu. Podczas zdarzenia nikt nie ucierpiał. Lokalne media zauważyły, że to już kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich dni. Poprzedniego dnia do wybuchów doszło w polskich supermarketach w Heeswijk-Dinther oraz w Aalsmeer. Zdaniem policji nie można wykluczyć, że trzy eksplozje mają ze sobą ścisły związek.

Wspomniane markety nosiły nazwę „Biedronka”, ale nie należały do popularnej w Polsce sieci sklepów. Mieszkańcy mogli tam zaopatrywać się w polskie produkty, a markety w Beverwijk i Aalsmeer należały do tego samego właściciela.

Trzy wybuchy w polskich sklepach. MSZ reaguje

Głos w sprawie eksplozji w polskich sklepach zabrał już wiceszef MSZ, który przekazał, że polska dyplomacja zwróciła się już do holenderskiej ambasady „z wyrazami zaniepokojenia, oczekiwaniem szczegółowego i pilnego śledztwa w sprawie i oczekiwaniem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Polski” . „Nasze służby konsularne w Holandii są w kontakcie z miejscowymi władzami” - dodał Szymon Szynkowski vel Sęk.

