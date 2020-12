Te psy to prawdziwi spryciarze. Potrafisz odnaleźć czworonogi na zdjęciach?

#hiddendogchallenge to nowe wyzwanie, które podbija serca użytkowników mediów społecznościowych. Internauci dzielą się zdjęciami swoich psów i z wielką uwagą przyglądają się fotografiom, które udostępniają inni.

#hiddendogchallenge. Podołasz nowemu wyzwaniu?

Na czym polega wyzwanie? Obowiązuje tylko jedna reguła. Na zdjęciach należy odnaleźć… psy. Nie jest to wcale takie proste, o czym możecie się przekonać, przeglądając przygotowaną przez nas galerię. W niektórych przypadkach zadanie jest na tyle trudne, że niektórzy internauci uważają, że autorzy publikowanych fotografii próbowali oszukać osoby zaangażowane w zabawę, a na zdjęciach tak naprawdę nie ma psów.

Dla równowagi pojawiają się również bardzo proste do rozwiązania zagadki. Jedno jest pewne. Podejmując to wyzwanie i przyglądając się poszczególnym fotografiom, dobra zabawa jest gwarantowana. Z pewnością na Waszych twarzach pojawi się także uśmiech. A może zdecydujecie się nawet na to, by dołączyć do wyzwania i opublikujecie zdjęcia z Waszymi pupilami?

Czytaj też:

Jesteś mistrzem ortografii? Ten quiz może sprawić problemy