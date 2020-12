Mieszkanie jak z horroru i poruszająca historia 80-latka. Metamorfoza jest niewiarygodna!

O warunkach, w których żyje 80-latek, zaalarmowali firmę sprzątającą przyjaciele mężczyzny. Stracił on żonę, a z upływem czasu mieszkanie, w którym żył, stawało się coraz bardziej zaniedbane. Bliscy 80-latka poprosili ekipę sprzątającą o pomoc w przywróceniu mieszkania do odpowiedniego stanu.

Niewiarygodna metamorfoza mieszkania 80-latka

„Dzisiaj jako zespół My Kind of Clean przeżyliśmy jeden z najwspanialszych dni. Pomogliśmy komuś odzyskać harmonię w jego domu. To było trudne, wykańczające i wywołało wiele emocji, ale przede wszystkim dało nam dużo satysfakcji, bo zobaczyliśmy, że możemy pomagać ludziom” – czytamy na profilu firmy na Facebooku.

W mediach społecznościowych zostały opublikowane zdjęcia przed i po uprzątnięciu mieszkania. Już na pierwszy rzut oka widać, jak gigantyczną metamorfozę przeszło. To, ile wysiłku i pracy włożyła ekipa sprzątająca dobrze obrazuje czas, w którym mieszkanie zostało uprzątnięte. Specjalistom wykonanie niezbędnych czynności zajęło 50 godzin.

Czytaj też:

Te psy to prawdziwi spryciarze. Potrafisz odnaleźć czworonogi na zdjęciach?