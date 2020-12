Orban rozmawiał z TVP Info. Nazwał Kaczyńskiego „jego ekscelencją”

Premier Węgier Viktor Orban we wtorek 8 grudnia zjawił się w Warszawie, by odbyć rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim na temat negocjacji unijnego budżetu i tzw. mechanizmu praworządności. Do spotkania w stolicy Polski doszło tuż przed zaplanowanym na 10-11 grudnia szczytem Rady Europejskiej. Orban rozmawiał także z wicepremierem i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Po spotkaniu premier Węgier rozmawiał z mediami – Polsatem News i Interią, a później także TVP Info. Viktor Orban stwierdził, że mechanizm warunkowości wypłat z budżetu z praworządnością nie ma nic wspólnego ze sprawami finansowymi – stąd też pojawił się sprzeciw Polski i Węgier. – Wzmocniliśmy nasz sojusz. Polacy i Węgrzy bardzo blisko ze sobą współpracują i to jest nasza siła (...). Mamy bardzo dobrą szansę, aby osiągnąć nasz cel, który sobie ustanowiliśmy. Jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa – przekonywał w rozmowie z Miłoszem Kłeczkiem z TVP Info.

Orban: Kaczyński na Węgrzech jest legendą

Co ciekawe, mówiąc o prezesie PiS, Orban użył określenia „jego ekscelencja”. – Przede wszystkim, gdy jego ekscelencja Jarosław Kaczyński mnie zaprasza, to zawsze przyjadę. Na Węgrzech jest on legendą, cieszy się tam ogromnym szacunkiem – tłumaczył. Dodał, że Mateusz Morawiecki jest „w pewnym sensie jego szefem, ponieważ Polska przewodzi na ten moment pracami Grupy Wyszehradzkiej”.

