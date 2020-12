Szef Rady Europejskiej: Na szczycie UE doszło do porozumienia ws. budżetu UE

Negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy zakończyły się sukcesem. Państwom członkowskim udało się dojść do porozumienia. Oznacza to, że ani Polska ani Węgry nie zdecydowały się na zgłoszenie weta. „Mamy porozumienie ws. budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Ten przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację” – przekazał za pośrednictwem Twittera szefa Rady Europejskiej Charles Michel.

Von der Leyen: Europa idzie do przodu

O tym, że udało się osiągnąć kompromis poinformowała także Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej pogratulowała sukcesu niemieckiej prezydencji. „Europa idzie do przodu! Mamy porozumienie w sprawie budżetu. Przeznaczymy 1,8 biliona na wsparcie naszej gospodarki oraz zbudowanie bardziej zielonej i cyfrowej UE” – podkreśliła unijna polityk.

Co napisano we wnioskach?

Kolejny wieloletni budżet UE oraz fundusz odbudowy to łącznie 1,8 bln euro, z czego 750 mld to wartość Funduszu Odbudowy. Z budżetem związane jest rozporządzenie dotyczące mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. We wnioskach, które nie są prawnie wiążące, ale politycznie zobowiązujące napisano, że „budżet UE musi być chroniony przed wszelkiego rodzaju oszustwami, korupcją i konfliktem interesów”. Zapewniono, że „stosowanie tzw. mechanizmu warunkowości będzie uczciwe, bezstronne, obiektywne i przede wszystkim oparte na faktach, a ponadto nikt nie będzie dyskryminowany i każde państwo członkowskie będzie traktowane na równi”.

Wspomniano także, że „samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości”. Jednocześnie Komisja Europejska zobowiązała się do przygotowania szczegółowych wytycznych. Zaznaczono, że mechanizm warunkowości nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości.

Nadal nie opublikowano jeszcze ostatecznych konkluzji ze szczytu UE.

