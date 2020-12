„Zombie Angelina Jolie” stała się słynna na cały świat. 19-latka skazana na 10 lat więzienia

19-latka zyskała poplarność dzięki zdjęciom, upodabniającym ją do zombie wersji Angeliny Jolie. W szczytowym momencie jej kontro na Instagramie śledziło ponad 486 tys. osób. Wokół jej sławy narosły kontrowersje - kobiecie zarzucano promowanie anoreksji i nadmierne ingerencje chirurga plastycznego. Ona sama z czasem przyznała, że efekt jej zdjęć to makijaż w połączeniu z programem do obróbki graficznej. Internetowa popularność ściągnęła na nią uwagę wymiaru sprawiedliwości Islamskiej Republiki Iranu.

„Irańska Angelina Jolie” w więzieniu

Sahar Tabar została aresztowana 5 października 2019 roku pod zarzutem bluźnierstwa, podżegania do przemocy, zarabiania w niedozwolony sposób i demoralizacji młodzieży. Według agencji informacyjnej Tasnim, jej aresztowanie opierało się na „licznych zgłoszeniach osób publicznych domagających się pociągnięcia jej do odpowiedzialności”.

”The Guardian” podaje, że kobieta została oczyszczona z dwóch zarzutów. Mimo tego sąd skazał ją na 10 lat więzienia. Sahar Tabar apelowała do samej Angeliny Jolie o wstawiennictwo w jej sprawie. Przekonywała, że padła ofiarą polityki islamskiego państwa, które „ma bogatą historię dręczenia kobiet”.

Iran więzi 19-latkę

W ubiegłym roku irańska telewizja państwowa opublikowała pokazowy materiał, w którym aresztowana nastolatka wyrażała skruchę. Pojawiły się także informacje o jej pobytach w szpitalach psychiatrycznych i leczeniu.

Jak podkreśla „The Guardian”, tym bardziej niezrozumiały w tym kontekście wydaje się wyrok więzienia. O uwolnienie 19-latki walczy zespół prawny, który wskazuje na jej młody wiek w chwili popełnienia przestępstwa. Wiosną apelowano o zgodę na wyjście za kaucją z więzienia, w którym Sahar Tabar miała zarazić się koronawirusem.

