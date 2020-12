Nowy mural Banksy'ego w Bristolu. Nawiązuje do pandemii koronawirusa

Mural, którego autorem jest Banksy, został zauważony w czwartek 10 grudnia i od tamtej pory przyciągnął tłumy ludzi. Przedstawia kichającą kobietę, która nie zakrywa ust, upuszczając przy tym torebkę i laskę. Co więcej, w momencie, gdy kobieta kicha, z ust wypada jej sztuczna szczęka. Vale Street to jedna z najbardziej stromych ulic w Wielkiej Brytanii, o nachyleniu 22 stopni. Wszystko wskazuje na to, że mural jest żartobliwym ostrzeżeniem i zarówno apelem o noszenie maseczek.

Początkowo nie było jasne, czy autorem murala jest z pewnością Banksy. Potwierdził to jednak sam artysta, zamieszczając na Instagramie zdjęcia dzieła.

Dom, na którym powstał mural, był wystawiony na sprzedaż. Ta została jednak wstrzymana po tym, jak na ścianie pojawiło się dzieło sztuki. Wiadomo, że należy on do 57-letniej Aileen Makin, cierpiącej na zwłóknienie płuc. – Kiedy budzisz się i tabloidy mówią, że twój dom jest teraz wart 5 mln funtów, musisz przemyśleć, to co robisz – przyznał jej syn Nick. – To podnosi wartość nieruchomości i trzeba chwilę o tym pomyśleć. To był ogromny szok. Dużo osób zaczęło się nim interesować – przyznał. Dodał także, że rodzina stara się zapewnić w dokumentacji, że ktokolwiek kupi dom, zadba, aby mural został w tym samym miejscu.

