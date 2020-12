„Twitter killer” skazany na śmierć. Seryjny morderca zabił 9 osób, zwłoki schował do lodówek

Takahiro Shiraishi, nazywany „Twitter killer”, został aresztowany w 2017 roku. Jak się później okazało, w ciągu kilku miesięcy – od sierpnia do października zabił dziewięć osób w wieku od 15 do 26 lat. Ofiary pochodziły z Tokio i czterech innych prefektur, 8 z nich było kobietami. Wszystkie zostały uduszone i poćwiartowane. Szczątki ciał były ukryte w lodówkach w niewielkim mieszkaniu sprawcy.

Takahiro Shiraishi szukał swoich ofiar w mediach społecznościowych na Twitterze, stąd też przydomek mordercy. Jak podaje BBC, wykorzystywał wspomnianą platformę, aby zwabić kobiety, które miały wykazywać w sieci skłonności samobójcze. W ramach procesu ustalono, że Takahiro Shiraishi zapewniał swoje ofiary, że „pomoże im umrzeć”, a w niektórych przypadkach obiecywał, że wspólnie popełnią samobójstwo rozszerzone.

30-letni mężczyzna w toku prowadzonego śledztwa przyznał się do winy. Obrońcy mężczyzny podkreślali, że ofiary „wyraziły zgodę na śmierć”, co miało przyczynić się do zmniejszenia wyroku dla oskarżonego. Sam Takahiro zakwestionował jednak taki przebieg wydarzeń i powiedział, że „żadna z ofiar nie wyraziła takiej zgody”. Jak podaje BBC, mężczyzna za popełnione zbrodnie został skazany na śmierć.

