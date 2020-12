12-latka nie wiedziała, że jest w ciąży. Media: Ojcem dziecka jest jej krewny

Jak podaje „El Pais”, do zdarzenia doszło w Kantabrii, czyli regionie położonym na północy Hiszpanii. Mieszkająca tam 12-latka w niedzielę 6 grudnia zaczęła odczuwać bóle brzucha, po czym zaczęła rodzić. Było to zaskoczeniem nie tylko dla dziewczynki, ale również jej bliskich, którzy nie mieli pojęcia o ciąży nastolatki. Na miejsce wezwano pogotowie, ale dziecko przyszło na świat jeszcze w domu. Zarówno chłopiec, jak i jego matka, trafili później do szpitala w Santander. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

12-latka urodziła dziecko. Ojcem jest członek rodziny?

Hiszpańskie media przekazały, że ojcem noworodka jest prawdopodobnie 17-latek, który od niemal roku mieszkał w domu 12-latki, która jest jego krewną. W sprawie ruszyło dochodzenie, a śledczy chcą sprawdzić, czy do stosunku seksualnego doszło za zgodą 12-latki, czy może została do niego zmuszona. Bliscy młodocianej matki przekazali z kolei, że jej dziecko zostanie oddane do adopcji.

