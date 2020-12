Azerowie ścięli dwóch Ormian, nagrania trafiły do sieci. Wiadomo, kim były ofiary

Porozumienie o zakończeniu walk o Górski Karabach podpisano 10 listopada, ale konflikt między Armenią i Azerbejdżanem de facto wciąż trwa. Obie strony informują o rannych i zabitych wśród swoich żołnierzy, a The Guardian podaje, że niekiedy dochodzi także do mordowania ludności cywilnej. Przykładem tego typu incydentów są nagrania, które zamieszczono w sieci 22 listopada i 3 grudnia.

Górski Karabach. Krwawe egzekucje ludności cywilnej

Na pierwszym z udostępnionych filmików widać żołnierzy ubranych w mundury azerbejdżańskiej armii, którzy podcinają gardło mężczyźnie. Głowę ofiary umieszczono następnie na martwym zwierzęciu, a w tle słychać komentarz osoby trzymającej kamerę. – W ten sposób mścimy się – odcinając głowy – mówił niezidentyfikowany autor nagrania.

Wspomnianą ofiarą był 69-letni Genadij Petrosjan, który mieszkał w wiosce Madatashen na terenie Górskiego Karabachu. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna był etnicznym Ormianinem, który mimo namów sąsiadów nie chciał opuścić miejsca zamieszkania w czasie, gdy do wioski zbliżała się armia Azerbejdżanu.

Azerscy żołnierze zabili także 82-letniego Jurija Asrjana, który podobnie jak Petrosjan, również nie chciał opuścić rodzinnej wioski mimo informacji o nadchodzącej do Azokh armii. Nagranie z jego egzekucji trafiło do sieci, a na brutalnym materiale widać, jak jeden żołnierz przytrzymuje 82-latka, a drugi podrzyna mu gardło. Do tego zdarzenia miało dojść pod koniec października, czyli jeszcze przed podpisaniem porozumienia.

Zbrodnie wojenne w Górskim Karabachu. Jest reakcja prokuratury

Doniesienia o zbrodniach wojennych popełnianych przez Azerów i Ormian zostały już nagłośnione, a działania podjął prokurator generalny Azerbejdżanu. W poniedziałek 14 grudnia doszło do zatrzymania dwóch azerskich żołnierzy, którzy bezcześcili ciała żołnierzy armeńskich. Nie rozpoczęto jednak dochodzenia w sprawie egzekucji Petrosjana i Asrjana a także innych przestępstw dokonywanych w stosunku do ludności cywilnej, o co zabiegają organizacje międzynarodowe.

Konflikt o Górski Karabach

Zgodnie z prawem międzynarodowym Górski Karabach jest częścią Azerbejdżanu. Ale etniczni Ormianie, którzy stanowią zdecydowaną większość populacji, odrzucają rządy Azerów.

Sytuacja zaostrzyła się w tym roku, a konkretnie 12 lipca, gdy pierwszy raz od dawna doszło do ostrych walk między siłami zbrojnymi tych dwóch państw. Walki wywiązywały się w prowincji Tawusz. Przez ponad dwa miesiące sytuacja była jednak względnie stabilna, aż do 27 września, gdy wznowiono ostre starcia.

W październiku kilka razy ogłaszano zawieszenie broni, ale były one szybko łamane – obydwie strony oskarżały się o zerwanie rozejmu.

Historia konfliktu o Górski Karabach

W XIX wieku Górski Karabach zajęło Imperium Rosyjskie, w którego skład region wchodził do 1917 roku. Po rewolucji październikowej Karabach stał się elementem Federacji Zakaukaskiej, a w 3 lata później został zajęty przez bolszewików i od 1923 roku jako fragment Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wchodził w skład ZSRS.

Erywań i Baku od ponad 30 lat są w stanie konfliktu właśnie o Górski Karabach i okoliczne tereny. Trudno mówić, by kiedykolwiek ustał, bo od 1987 roku cały czas dochodzi do różnych incydentów, z przerwą na regularną wojnę pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem w latach 1992-1994.

Po rozpadzie sowieckiego imperium, mimo referendum o niepodległości z 1991 roku, Górski Karabach zajęły wojska Azerbejdżanu. 12 maja 1994 roku, po 3 latach walk, podpisano zawieszenie broni, a Górski Karabach stał się regionem kontrolowanym przez lokalnych bojowników wspieranych przez wojska Ormian, jednak pozostającym częścią składową Azerbejdżanu.

