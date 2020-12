Łódź-widmo dryfowała po oceanie. Na pokładzie ładunek wart 80 milionów dolarów

Sprawę opisują zagraniczne media, w tym BBC. Jak czytamy, łódź mogła spędzić na wodach Oceanu Spokojnego kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. W zeszłym tygodniu trafiła jednak na brzeg niewielkiego atolu na Wyspach Marshalla.

Miejscowi próbowali przesunąć długą na ponad pięć metrów łódź, jednak okazało się to zbyt trudnym zadaniem. Wezwano zatem odpowiednie służby. Wtedy dokonano zaskakującego odkrycia. Pod pokładem znajdowały się setki kilogramów kokainy. Dokładnie, jak czytamy, było to 649 kilogramów narkotyku. Rynkowa wartość takiego ładunku to w przybliżeniu 80 milionów dolarów – szacuje BBC.

„Zguba” kartelu narkotykowego

„Łup” niemal w całości spalono. Zachowano jedynie dwie paczki, które do zbadania przekazano amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA). Śledczy, podaje BBC, podejrzewają, że załadunku dokonano w Ameryce Łacińskiej.

Zagraniczne media precyzują również, że podobne zdarzenia nie należą do rzadkości. Co prawda, ładunek, jaki funkcjonariusze znaleźli tym razem, jest rekordowy. Warto jednak odnotować, że kartelom narkotykowym zdarza się „gubić” swoje łodzie na wodach oceanu. Zwykle dzieje się tak, kiedy załoga ucieknie w obawie o wpadkę. Czasami problematyczny staje się gwałtowny sztorm, który porwie łódź – czytamy.

