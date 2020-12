Psy wzięły udział w niecodziennym wyzwaniu. Zdjęcia mówią same za siebie

Niektóre rasy mają to do siebie, że charakteryzują się regularnym zrzucaniem sierści. Inne psy muszą być z kolei co jakiś czas strzyżone, ponieważ chroni je to przed wysoką temperaturą ciała czy insektami lub innymi niechcianymi lokatorami, które lubią „przyczepić się” do owłosienia czworonogów. Internauci postanowili podjąć ten temat i stworzyli wyzwanie #sheddingdogchallenge, do którego zaproszono właścicieli pupili pozbywających się sierści.

W tym wyzwaniu zaskakuje przede wszystkim kreatywność opiekunów psów. Część z nich postanowiła wykorzystać sierść do wymyślania różnych kształtów. Inni ułożyli z niej imię swojego czworonoga. Niektórzy poszli jednak krok dalej i posługując się sierścią stworzyli coś na wzór maskotek przypominających psy. Niezależnie od efektu, wspomniane wyzwanie udowodniło, że zrzucanie sierści jest często spotykanym problemem, do którego można podejść jednak z dystansem i poczuciem humoru.

Czytaj też:

Pies wyrzucony z 3. piętra bloku we Wrocławiu? Trwa zbiórka na ratowanie zwierzaka