Emmanuel Macron ma koronawirusa. Nagrał wideo i przekazał, jak się czuje

Emmanuel Macron otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa w czwartek 17 grudnia, kiedy to wystąpiły u niego pierwsze objawy. Prezydent Francji uskarżał się na kaszel, gorączkę i zmęczenie, a po wykryciu COVID-19 został odizolowany od swojej żony i współpracowników. Mimo choroby brał udział w konferencji poświęconej pomocy humanitarnej i organizacjom pozarządowym, łącząc się z jej uczestnikami przez internet.

Dzień później media obiegła informacja, że polityk był już zakażony podczas szczytu unijnego w Brukseli, kiedy to spotkał się z przywódcami wszystkich państw członkowskich, w tym z Mateuszem Morawieckim.

Jak czuje się Macron?

W opublikowanym w sieci nagraniu prezydent Francji przyznał, że czuje zmęczenie, cierpi na bóle głowy i ma suchy kaszel. Zwrócił się też do obywateli z prośbą o ostrożność – zwłaszcza w nadchodzące święta. „Wirus rośnie, jest silniejszy. Musimy być czujni i zatroszczyć się o siebie w świątecznym okresie. Liczę na każdego z was. Liczę na was. Dajmy z siebie wszystko, bo nikt nie jest chroniony przed wirusem. Nikt. Dlatego wszyscy musimy z nim walczyć. Szczepionka nadejdzie i będziemy sobie radzić” – zapewnił.

Macron przebywa w izolacji w La Lanterne – rezydencji prezydenckiej w Wersalu.

