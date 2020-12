Księżna Diana w latach 80. rozbiła Karolowi butelkę na głowie. W sieci jest dostępne nagranie

We wrześniu 1986 roku książę Karol i księżna Diana wybrali się do Pinewood Studios, gdzie kręcony był kolejny film o przygodach Jamesa Bonda - W obliczu śmierci. W rolę agenta OO7 wcielił się Timothy Dalton. Kiedy para książęca zwiedzała plan filmowy, nagrywana była akurat scena, w której do rozbicia głowy jednego z bohaterów użyto butelki. Diana Spencer i książę Karol byli tym faktem niezwykle zafascynowani i chcieli poznać kulisy nagrywania sceny. Jak się później okazało, butelka tylko sprawiała wrażenie szklanej, a w rzeczywistości była wykonana z syntetycznego cukru.

Przedstawiciele produkcji stwierdzili, że Diana i Karol sami mogą się przekonać o nieszkodliwości rozbicia przedmiotu na głowie. Najpierw swoich sił spróbował syn królowej Elżbiety. Później butelkę do rąk wzięła jego partnerka, która wyraźnie zakłopotona skierowała przedmiot w kierunku głowy księcia Karola. Chwilę później zgromadzeni wokół dziennikarze i fotoreporterzy wybuchnęli gromkim śmiechem.

