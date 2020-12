Pedofil uprowadził 12-latkę. Jest fanem Hitlera i zwolennikiem kazirodztwa

Nathan Larson ma 40 lat i mieszka w Catlett położonym na terenie stanu Wirginia – podaje Fox News. Dwa lata temu startował w wyborach do Kongresu, czym zwrócił uwagę mediów. Serwis USA Today informował, że Larson jest pedofilem oraz zwolennikiem białej supremacji. Deklarował się jako fan Adolfa Hitlera oraz apelował o legalizację kazirodztwa i pornografii dziecięcej.

Nathan Larson uprowdził 12-latkę. Pedofil jest już w rękach policji

Wybory zakończyły się dla 40-latka fiaskiem. W walce o miejsce w Kongresie nie pomogła jego przestępcza przeszłość. Larson spędził ponad rok w więzieniu po tym, jak w grudniu 2008 roku napisał w liście adresowanym do Secret Service, że „w najbliższej przyszłości zabije prezydenta USA” . Przypomnijmy, wówczas urzędującym prezydentem był George W. Bush, ale już miesiąc później na ten urząd zaprzysiężono Baracka Obamę, który wygrał listopadowe wybory.

Teraz Larson znów dał o sobie znać. W październiku 40-latek poznał w sieci 12-latkę, z którą utrzymywał regularny kontakt. Ostatnio mężczyzna przyleciał do Fresno, gdzie mieszka dziewczynka, i przekonał ją, by w nocy wymknęła się z domu. Następnie razem pojechali na lotnisko, gdzie pedofil kazał założyć swojej towarzyszce perukę oraz udawać, że ma problemy z mówieniem.

Rodzice zgłosili zaginięcie córki, a dzięki dochodzeniu udało się ustalić, że Larson wsiadł w towarzystwie dziewczynki do samolotu lecącego z Fresno do Waszyngtonu. Maszyna miała międzylądowanie w Denver, gdzie na pedofila i jego ofiarę czekali funkcjonariusze. 12-latka została odwieziona do domu, a 40-latkowi postawiono zarzuty uprowadzenia dziecka, namawiania do udziału w tworzeniu pornografii dziecięcej oraz spotkania się z dzieckiem w celu uprawiania seksu.

