Po niemal dekadzie, do Rosji wracają izby wytrzeźwień

TASS podaje, że przez Dumę przetoczyła się emocjonująca dyskusja nad projektem. Ostatecznie zdecydowano, by po niemal dekadzie, do Rosji wróciły izby wytrzeźwień. Mają być one państwowo-prywatne, dzięki czemu koszty mają się rozłożyć między państwo a inwestora.

Regiony nie będą miały obowiązku stworzenia takiej izby, jednak zaleca się, aby w każdej części Federacji Rosyjskiej zapewnić dostęp do takiej usługi. Podczas dyskusji wskazywano bowiem, że przez lata zaniedbań w tym zakresie, statystyki porażają.

1500 rubli za pobyt na izbie wytrzeźwień

Jeden z autorów inicjatywy, cytuje TASS, oburzał się, że po likwidacji izb niemal dziesięć lat temu, nie został stworzony żaden zamiennik. Jak twierdzi, przyczyniło się to m.in. do wzrostu liczby zgonów i aktów przemocy. Parlamentarzysta wskazywał, że każdego roku umiera 10-12 tysięcy osób, które będąc pod wpływem alkoholu, umierają z wyziębienia.

O jedną trzecią względem danych sprzed dekady miały także wzrosnąć dane dotyczące przestępczości dokonywanej po pijanemu. Jak wynika z nowych przepisów, koszt pobytu na izbie wytrzeźwień będzie się wahał w granicach 1500 rubli (ponad 70 zł).

Czytaj też:

Rosja wzywa dyplomatów z państw unijnych. Chodzi o sprawę Nawalnego