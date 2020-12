Pies przejął konto prezydenta Francji na Instagramie. Zwierzę ma ważną wiadomość

Wciąż wiele osób uważa, że dobrym pomysłem na prezent z okazji świąt Bożego Narodzenia jest podarowanie bliskiej osobie zwierzęcia. Niestety, zdarza się, że po kilku tygodniach schroniska dla czworonogów przeżywają prawdziwe oblężenie, ponieważ zwracane są „niechciane prezenty”.

Pies przejął konto prezydenta Francji. Co „powiedział” Nemo?

By uniknąć takiej sytuacji, Emmanuel Macron zamieścił w mediach społecznościowych nietypowe nagranie. Głównym bohaterem krótkiego filmu jest pupil prezydenta Francji – pies, który wabi się Nemo. „Nemo ma dla ciebie wiadomość” – czytamy.

facebook

Zwierzę wystąpiło w klipie, a jego przesłanie jest oczywiste. To apel do internautów, aby – jeżeli podejmą decyzję o adopcji czworonoga, zrobili to w sposób w pełni przemyślany. „Adoptujcie na Boże Narodzenie. Ale przygarniajcie zwierzęta z pełną świadomością” – zdaje się „mówić” Nemo. Jak podaje BBC, po raz pierwszy pies był widziany u boku prezydenta Francji w 2017 roku, a Emmanuel Macron wraz z żoną odebrali go ze schroniska dla zwierząt w Hermeray.

Czytaj też:

Te psy to prawdziwi spryciarze. Potrafisz odnaleźć czworonogi na zdjęciach?