Ten gigantyczny pies wygląda jak lew! Spójrzcie na jego grzywę

Käbi to pięcioletni mastif tybetański, a jego konto w mediach społecznościowych, co prawda na razie dopiero raczkuje, ale i tak zebrało już prawie 2 tys. wiernych fanów. Internauci szczególną uwagę zwracają na podobieństwo psa do… lwa. Trudno temu zaprzeczyć, zwłaszcza po obejrzeniu zdjęć, które właściciele zwierzęcia publikują na Instagramie, a pies i jego grzywa faktycznie przypominają drapieżnika. Przekonajcie się sami, oglądając przygotowaną przez nas galerię.

Mastify tybetańskie – rasa

Mastify tybetańskie to jedne z największych ras psów na świecie. Są zaliczane do grupy molosów w typie górskim. Od stuleci strzegły stad w Himalajach i są uważane za przodków wszystkich molosowatych. Zwierzęta te są niezależne, a jednocześnie niezwykle szybko przywiązują się do swoich opiekunów. Mastify dobrze czują się w towarzystwie ludzi. Rasa ta wymaga jednak porządnego szkolenia – ze względu na spore rozmiary i złożony charakter źle socjalizowane psy mogą stać się agresywne.

