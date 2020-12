Walczyła o to, by Saudyjki mogły prowadzić auta. Loujain al-Hathloul skazana za „promowanie zagranicznych agend”

Loujain al-Hathloul to jedna z kobiet, która zatrzymano w maju 2018 roku ze względu na głoszone przez nie postulaty. Obywatelki Arabii Saudyjskiej walczyły o prawa kobiet, wolność słowa dla kobiet czy umożliwienie kobietom w tym kraju robienia prawa jazdy. Al-Hathloul razem z ośmioma innymi kobietami osadzono w więzieniu i oskarżono o zdradę. Co ważne, aktywistki, które od lat walczyły o to, by Saudyjki mogły prowadzić auta, odniosły sukces – od czerwca 2018 roku kobiety otrzymały takie prawa.

Aktywistka najpierw była przez trzy miesiące w całkowitym odosobnieniu, później trafiła do więzienia o zaostrzonym rygorze.

Loujain al-Hathloul skazana

Przez ostatnie lata władze Arabii Saudyjskiej stanowczo zaprzeczały, jakoby więzienie al-Hathloul miało związek z jej działalnością. 28 grudnia specjalny sąd karny w Arabii Saudyjskiej (zajmuje się sprawami terroryzmu) zdecydował o jej dalszych losach. Jak informuje BBC, Loujain al-Hathloul została skazana na pięć lat i osiem miesięcy więzienia m.in. za „próby szkodzenia bezpieczeństwu narodowemu” i „promowanie zagranicznych agend”.

Al-Hathloul i jej rodzina zaprzeczają zarzutom. Bliscy aktywistki alarmowali też, że podczas pobytu w więzieniu kobieta była torturowana – te oskarżenia sąd oddalił.