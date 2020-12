Nie żyje Pierre Cardin. Francuski projektant miał 98 lat

Pierre Cardin urodził się w Sant'Andrea di Barbarana we Włoszech w 1922 roku. Miał dziewięcioro rodzeństwa. Jako dziecko przeprowadził się z rodzicami do Francji. W Paryżu ukończył studia na wydziale architektury. Jako 17-latek rozpoczął pracę jako krawiec dla domu mody Dior. Współpracował także z domem mody Paquin, w którym zaprojektował stroje do filmu "Piękna i bestia" Jeana Cocteau. Pracował też dla Elsy Schiaparelli, słynnej paryskiej projektantki włoskiego pochodzenia.

Rewolucja w haute couture

W 1950 roku założył własną markę modową. Cechy charakterystyczne jego projektów to geometryczne kształty i motywy. Swoim futurystycznym i awangardowym stylem zrewolucjonizował modę lat 60. i 70. Wprowadził w modzie nowe kolory i struktury. To właśnie on wymyślił sukienkę bombkę czy tą o kroju litery A. Cardin stoi także za słynnymi marykarkami bez kołnierzyków, które chętnie nosili m.in. muzycy grupy The Beatles. Choć zdemokratyzował modę, zyskał w ten sposób - oprócz rozpoznawalności - spory majątek. - Zawsze miałem głowę skierowaną ku przyszłości. Tworzyłem dla młodych. Ciągłe tworzenie jest dla mody niebezpieczne. Mam jednak własny charakterystyczny styl, moje projekty są od razu rozpoznawalne. Nie każdy projektant może tak powiedzieć - podkreślał.

Pierre Cardin był najstarszym żyjącym projektantem mody, a zarazem najdłużej pracującym w zawodzie. Jego marka była rozpoznawana prawie na całym świecie i kojarzyła się z luksusem. - Moja firma jest obecna na całym świecie, może z wyjątkiem Korei Północnej, ale gdybym chciał, mógłbym i tam otworzyć swój sklep - mówił w jednym z wywiadów. Oprócz mody uwielbiał także kulinaria. Był właścicielem kilku restauracji m.in. w Londynie, Pekinie oraz Nowym Jorku.

O jego śmierci poinformowała Francuska Akademia Sztuk Pięknych. Projektant miał 98 lat. Zmarł we wtorek 29 grudnia w godzinach porannych w szpitalu amerykańskim w Neuilly pod Paryżem.

