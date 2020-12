Nie żyje Pierre Cardin. Francuski projektant miał 98 lat

Pierre Cardin urodził się we Włoszech w 1922 roku. Jako dziecko przeprowadził się z rodzicami do Francji. W Paryżu ukończył studia na wydziale architektury. Jako 17-latek rozpoczął pracę jako krawiec dla domu mody Dior. W 1950 roku założył własną markę modową. Cechy charakterystyczne jego projektów to geometryczne kształty i motywy. Był znany z awangardowego stylu. Swoim futurystycznym stylem zrewolucjonizował modę lat 60. i 70. Pierre Cardin był najstarszym żyjącym projektantem mody, a zarazem najdłużej pracującym w zawodzie. Oprócz mody uwielbiał także kulinaria. Był właścicielem kilku restauracji m.in. w Londynie, Pekinie oraz Nowym Jorku.

O jego śmierci poinformowała Francuska Akademia Sztuk Pięknych. Projektant miał 98 lat. Zmarł we wtorek 29 grudnia w godzinach porannych w szpitalu amerykańskim w Neuilly pod Paryżem.

