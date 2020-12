Chwile grozy na pokładzie samolotu. Pilot stracił przytomność za sterami

Po dziewięciu godzinach od startu z lotniska Heathrow w Londynie przybyli do Aten pasażerowie samolotu należącego do brytyjskich linii lotniczych British Airways. W trakcie lotu doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jeden z pilotów stracił przytomność w kokpicie, gdy do celu podróży było jeszcze ponad godzinę drogi. Początkowo drugi pilot chciał zawrócić do stolicy Anglii. Kiedy stan jego kolegi zaczął się pogarszać z minuty na minutę, podjął decyzję o konieczności awaryjnego lądowania.

Najbliższy port lotniczy, w którym mógł wylądować samolot znajdował się w Zurychu w Szwajcarii. Na lotnisko zostało wezwane pogotowie, a pilota przetransportowano do szpitala. Dzień później został z niego wypisany. Na chwilę obecną nie wiadomo, co spowodowało pogorszenie jego stanu zdrowia.

Co na to linie lotnicze?

Przedstawiciele linii lotniczych British Airways wystosowali oświadczenie, w którym podkreślono, że zaistniała sytuacja nie miała nic wspólnego z koronawairusem. „W kokpicie nie było także żadnych toksycznych oparów, które są częstą przyczyną nagłego pogorszenia samopoczucia pilotów” – napisano. W dalszej części komunikatu poproszono o uszanowanie prywatności pilota i nieszerzenie teorii spiskowych. „Bezpieczeństwo naszych klientów i załogi jest zawsze naszym najwyższym priorytetem” – podkreślono dodając, że finalnie pasażerom udało się dotrzeć do celu, którym były Ateny.

Czytaj też:

Planujesz podróż w 2021 roku? Bez koronawirusowego paszportu może się nie udać