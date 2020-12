Grymasy i ostre sprzeczki. Te psy potrafią „zepsuć” niemal każde zdjęcie

Dzięki fotografiom możemy powrócić myślami do minionych chwil i przypomnieć sobie utrwalone momenty. Urodziny, imieniny, święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok – okazji do wykonywania pamiątkowych zdjęć jest wiele. Ostatnio media społecznościowe zalała lawina fotografii z okresu świątecznego, na których rodziny pozują do wspólnych – w założeniach – idealnych zdjęć. Z planów nic jednak nie pozostało, dzięki zachowaniu czworonożnych pupili.

Zwierzęta „psują” rodzinne zdjęcia. Zobaczcie sami!

Zdziwiony pies na pierwszym planie, który zasłania swoich właścicieli? Ostra sprzeczka między kotem a psem? Niezadowolenie wypisane na pyszczku? Użytkownicy mediów społecznościowych dzielą się wieloma przykładami „popsutych” zdjęć świątecznych i nie tylko. Obejrzyjcie przygotowaną przez nas galerię i zobaczcie, jak zwierzęta stały się gwiazdami fotografii. Jesteśmy przekonani, że uśmiech pojawi się na Waszych twarzach. Przydarzyło Wam się coś podobnego?

Czytaj też:

Gigantyczne trio podbija sieć. „To psy czy niedźwiedzie?”