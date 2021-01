Gigantyczny bernardyn wygląda jak niedźwiedź! Zdjęcie na kanapie może rozbawić

Thor to bernardyn, który może się pochwalić nie lada gabarytami. Pies mieszka w Ontario, ale dzięki Instagramowi liczy zapewne na światowy rozgłos. Co prawda, dopiero stawia pierwsze kroki jako „influencer”, ale nie da się ukryć, że z dnia na dzień grono jego fanów się powiększa.

Co można znaleźć na profilu Thora? Wszystko to, co pies lubi najbardziej. „Uwielbia drzemki, masaże po brzuszku, smakołyki i swoją rodzinę” – czytamy w opisie konta psa, które prowadzą jego opiekunowie. „Wygląda jak niedźwiedź”, „To jest pies?”, „Coś duży ten wasz pupilek” – komentują internauci. Zdjęcie psa na kanapie, gdy siedzi na niej prawie jak człowiek, z charakterystycznie wyciągniętym „łokciem”, może rozbawić. Zobaczcie sami, oglądając przygotowaną przez nas galerię.

Bernardyny – co wiemy o rasie?

Bernardyny to rasa psów zaliczana do grupy molosów. Została wyhodowana przez szwajcarskich mnichów do pełnienia funkcji psa pociągowego i psa-towarzysza. Przedstawiciele tej rasy należą do grupy największych i najcięższych psów. Ich wysokość w przypadku psów to 70-90 cm, a w przypadku suk 65-80 cm. Osiągają masę od 55 do ponad 120 kilogramów.

