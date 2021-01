Gigantyczny pies i jego mali przyjaciele. Ten leonberger podbija sieć!

„Nazywam się Lamont i jestem 6-letnim leonbergerem z Minneapolis. Przyjaciele nazywają mnie »Big L«” – czytamy w opisie profilu psa o gigantycznych rozmiarach. Czworonóg nie należy do grona najbardziej popularnych zwierząt w sieci, ale może liczyć na swoich wiernych fanów, którzy w komentarzach komplementują jego wygląd. Niezależnie czy na publikowanych na Instagramie zdjęciach uwieczniono, jak pies śpi, bawi się, czy je – płyną pozytywne słowa.

Dodatkowym atutem profilu Lamonta w mediach społecznościowych jest fakt, że zwierzę nawiązuje wyjątkową relację z dziećmi. Zobaczcie sami, przeglądając przygotowaną przez nas galerię. Trzeba przyznać, że pies ma duże pokłady cierpliwości.

Leonberger – cechy charakterystyczne

Leonberger to rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, która została wyhodowana w IX wieku w Niemczech. Waga przedstawicieli wspomnianej rasy oscyluje od 50 do 75 kilogramów oraz osiągają wysokość do około 80 cm.

