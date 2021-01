Starcia w Kapitolu. CNN: Postrzelono kobietę, jej stan jest krytyczny

Do Kapitolu, w którym w środę zatwierdzane miało być zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich USA, wdarli się zwolennicy Donalda Trumpa. Obrady zostały przerwane, polityków ewakuowano – podaje Bloomberg.

Jak wynika z licznych relacji medialnych, część zwolenników Trumpa jest uzbrojona. CNN podaje, że w wyniku całej sytuacji postrzelona została kobieta, jej stan jest krytyczny. Nie wiadomo jednak nic więcej o samym zdarzeniu.

Wiec poparcia dla Trumpa przerodził się w zamieszki

Zwolennicy Trumpa, którzy licznie przybyli do stolicy, by wyrazić swoje poparcie dla ustępującego prezydenta, wdarli się do Kapitolu. Jak wynika z medialnych relacji, udało im się sforsować ogrodzenie ochronne, następnie weszli do środka. Obecna na miejscu policja ledwo odpierała ataki. Miała także użyć gazu pieprzowego i granatów hukowych. Bloomberg podaje, że budynek ewakuowano, a obrady Kongresu przerwano.

Na jednym ze zdjęć zamieszczonych na Twitterze widać także osobę, która weszła na mównicę, z której miała wykrzykiwać, że to Trump wygrał wybory.

