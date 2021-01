Zdjęcia i filmy z zamieszek w USA. Walki z policją, kradzieże, barykady

Zamieszki w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w którym miały zostać zatwierdzone wyniki wyborów prezydenckich. Z Joe Bidenem przegrał w nich Donald Trump, który wraz ze swoimi współpracownikami namawiał swoich zwolenników do protestów.

Starcia z policją



Groźne sceny z sali obrad



Zaczęło się też grabienie mienia



Protestujący przed budynkiem Kongresu



„Make America Great Again”



Zdjęcia z wnętrza sali obrad



Protestujący wdarli się do budynku m.in. przez okna



Uczestnicy protestów weszli na salę obrad



Wewnątrz doszło do starcia z policją



Tak wyglądał początek szturmu



Zwolennicy Donalda Trumpa w Kongresie

Protestujący weszli na salę obrad

Osoby, które zebrały się przed Kongresem miały jednak dużo poważniejsze zamiary, niż tylko pokojowa demonstracja. Doszło do wtargnięcia do budynku i na salę obrad. Doszło do wielu starć z policją. Jedna osoba została postrzelona w klatkę piersiową i jak podają media, jest w stanie krytycznym. Mowa również o jednym rannym funkcjonariuszu.

Wielu komentatorów twierdzi, że sytuacji nie można już nazywać protestami, a należy mówić o próbie zamachu stanu. Amerykańskie media unikają już słowa „protest”, w zamian nazywają obecne wydarzenia „zamieszkami”.

Swoje wystąpienia mieli już Joe Biden i ustępujący prezydent Donald Trump. – To były sfałszowane wybory, ale nie możemy się tak zachowywać. Musicie iść do domu – powiedział prezydent Donald Trump.

Czytaj też:

Starcia w Kapitolu. CNN: Postrzelono kobietę, jej stan jest krytyczny