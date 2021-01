Zamieszki w USA. Biały Dom prosi o pomoc Gwardię Narodową

Sytuacja w USA jest bezprecedensowa. Przypomnijmy, że dziś Kongres miał zatwierdzić, że nowym prezydentem USA jest Joe Biden. Przed Kapitolem zgromadził się jednak gigantyczny tłum zwolenników Donalda Trumpa, który wysłuchał jego przemówienia. Prezydent stwierdził m.in., że wygrał wybory, ale wynik został sfałszowany.

Krótko po tych słowach zaczęło się oblężenie Kapitolu. Zwolennicy Trumpa przedarli się przez ogrodzenie ochronne i weszli do środka. W sieci pojawiają się zdjęcia, jak maszerują po korytarzach budynków. Bloomberg podaje, że polityków ewakuowano, a obrady przerwano. CNN donosi ponadto o jednej postrzelonej osobie, która jest w ciężkim stanie.

Biały Dom wzywa Gwardię Narodową

Jak wynika z informacji CNN, Biały Dom poprosił o intwerwencję Gwardię Narodową. Sytuacja prawdopodobnie przerosła samego Donalda Trumpa, który zaapelował do swoich zwolenników o pokojowe zachowanie. Na ulicach stolicy nie widać jednak, by cokolwiek zwiastowało spokój. Narastają obawy, że konflikt może eskalować.

CNN dodaje również, że zanim rozpoczęły się zamieszki, Kongres zdążył potwierdzić głosy jedynie z dwóch stanów. Przypomnijmy, że zadaniem Kongresu jest otworzenie kopert zawierających głosy elektorskie ze wszystkich stanów i formalne ich zatwierdzenie. Jest to furtka do zmiany na fotelu prezydenta.

