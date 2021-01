Kongres wznowił obrady po zamieszkach, kolejny wniosek o unieważnienie wyników. Mike Pence: Obroniliśmy nasz Kapitol

Posiedzenie Kongresu, podczas którego trwa zatwierdzanie głosowania Kolegium Elektorów, zostało wznowione po tym, jak zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu i doszło do starć na terenach go otaczających. Obrady wznowiono około godz. 2 czasu polskiego.

W zamieszkach zginęły cztery osoby, aresztowano ponad 50 – to najnowszy bilans wydarzeń w Waszyngtonie, w którym od północy czasu polskiego obowiązuje godzina policyjna. Zwolennicy ustępującego prezydenta wdarli się na Kapitol po tym, jak podczas środowego wiecu Donald Trump po raz kolejny podważał wynik wyborów prezydenckich, w których przegrał z demokratą Joe Bidenem.

W trakcie zatwierdzania głosów Kolegium Elektorów senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów mogą zgłaszać wnioski o unieważnienia wyników w poszczególnych stanach. Taki protest złożono w sprawie wyników wyborów prezydenckich w Arizonie, ale Kongres odrzucił protest (93:6 w Senacie i 303:121 głosów w Izbie Reprezentantów). Podobny protest złożono przeciwko wynikom z Pensylwanii (po godz. 6 czasu polskiego) – czytamy na stronach CNN.

Zamieszki w Waszyngtonie i wznowione posiedzenie Kongresu. Mike Pence zabiera głos

Gdy Kongres wrócił do posiedzenia, otwierał je ponownie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który nawiązał do tych wydarzeń, mówiąc: