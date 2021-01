Nie żyje kobieta postrzelona na Kapitolu. Świadek: Mam jej krew na ręce

Przypomnijmy, że w środę Kongres USA obradował, by formalnie zatwierdzić prezydenturę Joe Bidena. Przed Kapitolem odbywał się z kolei wiec zwolenników Donalda Trumpa. Do tłumu przemówił ustępujący prezydent, który jednak krzyczał, że to on wygrał wybory i nie zaakceptuje innego wyniku.

Tuż po przemówieniu Trumpa tłum jego zwolenników ruszył na Kapitol. W błyskawicznej akcji przedarcia się przez ogrodzenie sforsowano budynki, w których odbywało się posiedzenie Kongresu. Krótko po tym media poinformowały, że doszło do postrzelenia kobiety.

Postrzelona kobieta nie żyje. Świadek: Mam jej krew na ręce

Telewizje transmitowały, jak postrzelona kobieta wywożona jest z Kapitolu. Na nagraniach widać, że w trakcie transportu, służby wykonują zakrwawionej osobie resuscytację. Fox News przywołuje również wypowiedź mężczyzny, który podaje się za świadka całego zdarzenia. Wymachujący zakrwawioną ręką do kamery mężczyzna mówi: Mam jej krew na ręce!

Jak świadek relacjonował dziennkarzom, do postrzelenia kobiety doszło, kiedy grupa zwolenników Trumpa próbowała wyważyć drzwi w jednym z pomieszczeń wewnątrz Kapitolu. – Byłem tam z nią. Albo ja, albo ona! I to ją zastrzelili – stwierdził.

twitter

– Strzelili jej w szyję. Służby zastrzeliły ją z pistoletu. Później z powrotem wpadła mi w ręce i upadła na podłogę – dodał, stwierdzając wówczas, że nie ma pewności, czy kobieta zmarła. Jak później poinformowano, mimo pomocy lekarzy, kobieta nie przeżyła. Amerykańskie media ustaliły, że ofiara to Ashli Babbitt, weteranka z US Air Force. Kobieta dzień przed śmiercią pisała: „Nic nas nie powstrzyma (...) burza już nadeszła”.

