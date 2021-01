Piąta ofiara wydarzeń ze środy. W szpitalu zmarł policjant, ranny podczas zamieszek na Kapitolu

Dotychczas opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych była informowana o czterech ofiarach zamieszek na Kapitolu, do których doszło 6 stycznia, gdy Kongres zajmował się zatwierdzaniem wyników głosowania Kolegium Elektorskiego. Wśród nich była m.in. Ashli Babbitt, weteranka z US Air Force.

Piąta ofiara zamieszek na Kapitolu. Nie żyje policjant

US Capitol Police (jednostka zajmująca się ochroną Kapitolu) poinformowała o kolejnej ofierze zamieszek. W szpitalu zmarł funkcjonariusz Brian D. Sicknick. Jak opisuje US Capitol Police, Sicknick uczestniczył w tłumieniu zamieszek i został ranny podczas „fizycznych starć z protestującymi”. Po powrocie do biura mężczyzna upadł, przewieziono go do szpitala, w którym zmarł z powodu odniesionych obrażeń.

US Capitol Police zapowiada, że zbada sprawę wspólnie z wydziałem zabójstw stołecznej policji. Oficer Sicknick służył w US Capitol Police od lipca 2008 r. Według informacji podawanych przez policję, w trakcie zamieszek 6 stycznia rannych zostało około 50 funkcjonariuszy.