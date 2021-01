Donald Trump nie pojawi się na zaprzysiężeniu Joe Bidena

Po wydarzeniach na Kapitolu Facebook zablokował konto Donalda Trumpa na czas nieokreslony. Zdaniem Marka Zuckerberga aktywność ustępującego prezydenta w mediach społecznościowych jest niebezpieczna i może prowokować do kolejnych aktów chuligaństwa i przemocy. Republikanin nadal może jednak zamieszczać komentrze na Twitterze.

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zamieścił wideo, w którym po raz pierwszy oficjalnie podkreślił, że przekazanie władzy Joe Bidenowi jest w toku, a on sam nie będzie sprawował drugiej kadencji. W swoim przemówieniu nie złożył jednak gratulacji nowemu przywódcy Stanów Zjednoczonych. Zdobył się natomiast na potępienie środowych wydarzeń na Kapitolu. - Moja uwaga kieruje się teraz w kierunku zapewnienia płynnego, uporządkowanego i bezproblemowego przekazania władzy. Tak jak wszyscy Amerykanie jestem oburzony przemocą, bezprawiem i chaosem. Gdy tylko dowiedziałem się, co się dzieje, wysłałem Gwardię Narodową i federalne służby bezpieczeństwa, by zabezpieczyły budynek Kapitolu i wypędziły intruzów. Ameryka jest i musi zawsze być krajem prawa i porządku - zaznaczył ustępujący prezydent USA. Donald Trump skrytykował także swoich zwolenników, którzy łamiąc wszelkie zasady wdarli się na Kapitol. W jego opinii ich zachowanie było hańbą i profanacją. - Nie reprezentujecie naszego kraju, zapłacicie za złamanie prawa - zapowiedział.

Analitycy CNN zwracają uwagę na fakt, że po zamieszkach na Kapitolu niemal wszyscy współpracownicy Donalda Trumpa chcieli zrezygnować. W ich ocenie nagranie zostało przygotowane przez Donalda Trumpa, ponieważ chce się on w ten sposób uchronić od poniesienia konsekwencji za zamieszki, co wydaje się nieuchronne. Tymczasem w kolejnym wpisie ustępujący prezydent stwierdził, że 75 mln wspaniałcyh amerykańskich patriotów, którzy oddali na niego głos w wyborach będzie miało potężny głos słyszany w niedalekiej przyszłości.



Kilkanaście godzin później Donald Trump poinformował, że nie pojawi się na oficjalnej inauguracji prezydentury Joe Bidena, która jest zaplanowana na 20 stycznia.