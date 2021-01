Szturmujący Kapitol chcieli powiesić wiceprezydenta? Dziennikarz Reutersa szokuje

Wtargnięcie protestujących do Kapitolu dzięki kamerom dziennikarzy oglądał cały świat. Nie wszystko mogło jednak zostać zarejestrowane, o czym przekonują kolejne relacje reporterów, obecnych na miejscu. Jim Bourg z Reutersa 8 stycznia za pośrednictwem Twittera przytoczył wstrząsającą treść rozmów części demonstrantów. Jak twierdzi, słyszał co najmniej trzy inne osoby, wyrażające nadzieję na schwytanie wiceprezydenta.

Bourg: Chcieli powiesić Pence'a za zdradę

Jak dodaje dalej Bourg, szturmujący Kapitol mieli jasno mówić o tym, że Mike Pence powinien zostać zgładzony za „zdradę” przez powieszenie na jednym z okolicznych drzew. „To było popularne stwierdzenie, które powtarzano. Jeszcze więcej osób mówiło o tym, że wiceprezydenta powinna czekać egzekucja” - pisał dziennikarz w tweecie.

Szturm na Kapitol. Demonstranci planowali wziąć zakładników?

Mike Pence był tego dnia na Kapitolu razem ze swoją rodziną. Nie zgodził się, by agenci Secret Service ewakuowali go z budynku. Szczęśliwie dla niego, demonstranci nie zdołali odnaleźć wiceprezydenta USA. Inny dziennikarz, Andrew Feinberg, widział wśród tłumu osoby wyposażone w kajdanki. Jak twierdzi, protestujący szukali nie tylko wiceprezydenta, ale też spikerki Nancy Pelosi i senatora Chucka Schumera. Jego zdaniem mogło to świadczyć o przemyślanym planie wzięcia zakładników.