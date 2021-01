Królowa Elżbieta II i książę Filip przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19

Jak informuje BBC, brytyjska monarchini i jej mąż przyjęli szczepionkę w pałacu Windsor w sobotę. Jak wyjaśnia telewizja, decyzją królowej było to, by podać publicznie informację o jej szczepieniu, aby zapobiec spekulacjom na ten temat. 94-letnia królowa i jej 99-letni małżonek dołączyli tym samym do około 1,5 mln osób w Wielkiej Brytanii, które przyjęły do tej pory minimum jedną dawkę szczepionki.

Wielka Brytania. Dopuszczono trzecią szczepionkę

W Wielkiej Brytanii osoby powyżej 80. roku życia są grupie z najwyższym priorytetem do szczepień. Media na Wyspach podkreślają, że królowa nie zdecydowała się zaszczepić na początku i zaczekała na swoją kolejność. Nie podano, jaką szczepionkę przyjęła Elżbieta II. Poza preparatem Pfizer BioNTech, w Wielkiej Brytanii używany jest także preparat opracowany przez firmę AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. W piątek 8 stycznia władze poinformowały o dopuszczeniu do użytku szczepionki Moderny.

Koronawirus. Rekordy w Wielkiej Brytanii

W piątek w Wielkiej Brytanii odnotowano aż 1325 zgonów z powodu COVID-19, co stanowiło najwyższy bilans od początku epidemii w tym kraju. Wykryto też rekordową liczbę nowych przypadków – 68 053.